رئيس انستغرام يصدم المحكمة: 16 ساعة متواصلة على الهاتف ليس إدمانًا

دافع رئيس إنستغرام عن منصته ضد مزاعم تسببها في أضرار نفسية للقاصرين، مُجادلًا أمام محكمة في كاليفورنيا بأن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي لا يُعد إدمانًا.

وشهد آدم موسيري، الذي يقود إنستغرام منذ ثماني سنوات، في المحاكمة التي بدأت قبل أيام في لوس أنجلوس، ليصبح أول مسؤول تنفيذي بارز يمثل في هذه القضية.

وتنظر هيئة المحلفين فيما إذا كان إنستغرام عاملًا جوهريًا في معاناة المدعية التي رفعت دعوى تقاضي فيها المنصة متهمة اياها بتحويلها لمدمنة بعد تسجيلها فترة استخدام مفرطة بلغت استمر 16 ساعة.

وفي مستهل شهادته، وافق موسيري على نقطة عامة أشار إليها مارك لانيير، المحامي الرئيسي للمدعية، بأن على إنستغرام أن يفعل كل ما في وسعه للمساعدة في حماية المستخدمين على المنصة، لا سيما الشباب.

ومع ذلك، قال موسيري إنه لا يعتقد أنه من الممكن تحديد مقدار استخدام إنستغرام الذي يُعتبر كثيرًا للغاية.

وأوضح موسيري أن مسألة كون الاستخدام مشكلة هي "أمر شخصي"، حيث يمكن لشخص ما أن يستخدم إنستغرام "أكثر منك ويشعر بالرضا حيال ذلك".

وقال: "من المهم التمييز بين الإدمان السريري والاستخدام الإشكالي"، مضيفًا: "أنا متأكد من أنني قلتُ إنني كنتُ مدمنًا على مسلسل نتفليكس عندما شاهدته بشغف في وقت متأخر من إحدى الليالي، لكنني لا أعتقد أن هذا يُعد إدمانًا سريريًا".

ومع ذلك، كرر موسيري أنه ليس خبيرًا في الإدمان ردًا على استفسارات لانيير.

وسأل لانيير موسيري عن رأيه في أطول يوم استخدام منفرد لإنستغرام سجلته المدعية في القضية والذي استمر 16 ساعة.

أجاب رئيس إنستغرام قائلًا: "يبدو هذا استخدامًا إشكاليًا. لكنه لم يصفه بالإدمان.