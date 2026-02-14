الموناليزا تنجو من الغرق بعد تسرب المياه في متحف اللوفر

كشف ممثل نقابي أن جناح "دينون" في متحف اللوفر، الذي يضم عدداً من اللوحات الفنية الأعلى قيمة في المتحف تعرض لتسرب مياه الخميس، لكن منطقة عرض لوحة الموناليزا الشهيرة للرسام ليوناردو دافنشي لم تتأثر.

وقال الممثل النقابي: "بسبب عطل فني في الطابق العلوي خلال الليل، تم إغلاق مساحة العرض أمام الجمهور ونصب سقالات"، وفق رويترز.

فيما أضاف أنه لم يتوفر تقييم للأضرار المحتملة حتى ظهر امس.

يشار إلى أن هذا التسرب هو الثاني في أقل من 3 أشهر في متحف شهد سلسلة من الانتكاسات في الآونة الأخيرة بما في ذلك سرقة مجوهرات مذهلة وإضرابات وتحقيق واسع النطاق في تزوير يتعلق بالتذاكر، مما وضع إدارته تحت تدقيق شديد.

وكان مكتب المدعي العام في باريس أعلن أن الشرطة ألقت القبض على 9 أشخاص في إطار تحقيق في قضية احتيال تتعلق بالتذاكر في متحف اللوفر، والتي قد تكون كلفت المتحف الأكثر زيارة في العالم 10 ملايين يورو (11.86 مليون دولار).

وأردف في بيان أن من بين المعتقلين اثنين من مسؤولي المتحف وعدة مرشدين وشخصاً وصف بأنه زعيم العصابة.

كما صادرت الشرطة ما يقرب من مليون يورو نقداً وحوالي 500 ألف يورو مودعة في حسابات بنكية.