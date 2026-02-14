"مركونة قدّام البيت زعلانة" ما هي قصة سيارة شيرين .. ولماذا أصبحت تريند ؟

أصبحت سيارة الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعدما نشر أحد معجبي الفنانة فيديو عبر "فيسبوك" كشف فيه عن رَكن سيارتها أمام منزلها، مغطّاة بالتراب، بسبب عدم استخدام شيرين لها منذ الإعلان عن انتكاستها الصحية.

واستعرض مُعجب بشيرين عبد الوهاب خلال الفيديو السيارة، قائلاً: "للأسف دي عربية شيرين أحسن عربية في العالم، وده بيتها، شيرين متقلّش حاجة عن ليلى مراد، أغلى عربية في العالم مركونة قدّام البيت مغطّيها التراب بس للأسف زعلانة شوية".

وفور انتشار الفيديو، شكّك مصدر مقرّب من شيرين عبدالوهاب في كل ما جاء فيه، مؤكداً أن هذه السيارة ليست سيارتها ولا هذا المنزل منزلها.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها المفاجئ عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام"، والذي أنهت به فترة من العزلة وعدم التواصل المباشر مع جمهورها، وهو ما أعاد اسمها سريعاً الى دائرة الاهتمام الفني والإعلامي.

ونشرت شيرين فيديو قصيراً مرفقاً بموسيقى أغنيتها الشهيرة "عسل حياتي"، من دون أي تعليق مكتوب، في خطوة فسّرها جمهورها بأنها رسالة وجدانية صامتة تحمل مشاعر حنين وشجن، وتعكس رغبتها في العودة الى التواصل مع محبيها بأسلوبها الخاص.

وتضم الأغنية كلمات عاطفية مؤثّرة، من بينها: "وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى… لحد آخر لحظة ولآخر نفس، أتنفسه في حضنك وتبقى إنت الونس".

وسرعان ما تفاعل الكثير من متابعي شيرين مع الفيديو، مؤكدين أن اختيارها لأغنية "عسل حياتي" لم يكن عشوائياً، بل هي واحدة من أبرز أغانيها المحفورة في ذاكرة جمهورها، ومرتبطة بمحطات فنية وإنسانية مهمة في مسيرتها، وهو ما دفع البعض الى تفسير الخطوة بأنها تعبير عن تصالح مع الذات أو حنين الى مرحلة سابقة.