مُعلمة حضانة تعطي الأطفال "مُسهلات" بهدف إرسالهم لمنازلهم

وُجهت إلى ييزل ج. ج.، البالغة من العمر 23 عامًا، تهمة الشروع في الاعتداء الجسيم وتعريض حياة طفل للخطر، بعد أن أعطت عدة أطفال مُسهلات من أجل إرسالهم للمنزل باكرا.

وقالت شرطة سانت تشارلز، إلينوي، إن العديد من أولياء الأمور اتصلوا بالمركز صباح الثلاثاء، مُبلغين أن مُعلمة الحضانة أعطت طفلهم مُسهلًا للمضغ. وكان هذا ادعاءً غريبًا، لكنه تبين أنه صحيح، حيث سلمت المُعلمة نفسها واعترفت بالتهم الموجهة إليها.

وتتبنى الحضانة سياسة تقضي بإرسال الأطفال المرضى إلى منازلهم وعدم عودتهم لمدة 24 ساعة، فاستغلت المُعلمة هذا الأمر لتخفيف العبء عنها، لأنها شعرت بالإرهاق الشديد. ومع ذلك، ووفقًا لأحد أولياء الأمور، لم يكن هذا حادثًا عابرًا، إذ كانت تُعاني من مشاكل في معدة طفلها لأسابيع.

وقالت الأم التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها وفقا لمحطة " سي بي أس" : "ظننا أنه قد يكون فيروسًا، وجاءت نتيجة الفحص سلبية، لكن لم يُشخّص أيضًا بأي عدوى معوية أو أي شيء آخر". وأضافت أنها غيّرت حليب الطفل، وزارت العديد من الأطباء، لكن دون جدوى.

ويبدو أن مُدرّسة الحضانة كانت تخدع الأطفال الذين ترعاهم، وجميعهم في الثانية من عمرهم أو أصغر، بإيهامهم أن الملينات القابلة للمضغ هي حلوى. من غير الواضح عدد المرات التي استخدمت فيها المُدرّسة، البالغة من العمر 23 عامًا، هذه الحيلة لتسهيل عملها، لكن يُقال إنها فعلت ذلك مرات كافية لتسبب للأطفال مشاكل صحية خطيرة.

وأُلقي القبض على ييزل ج. ج.، ثم أُفرج عنها بعد تحديد موعد لمثولها أمام المحكمة.