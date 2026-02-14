إسعاف مضيفي طائرة بريطانية بعد تناولهم "مخدرات" قدمها لهم أحد الركاب

نُقل ثلاثة من أفراد طاقم الضيافة الجوية التابعين للخطوط الجوية البريطانية إلى المستشفى بعد تناولهم حلوى مُخدرة بالماريجوانا، قدمها لهم أحد الركاب. ولم يكن الطاقم على علم بأن الحلوى تحتوي على ما يصل إلى 300 ملغ من مادة THC، وهي المادة الفعالة الرئيسية في الماريجوانا.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن"، فتحت الخطوط الجوية البريطانية تحقيقًا للبحث عن الراكب الذي وزع الحلوى المخدرة على الطاقم.

ووقع الحادث الأسبوع الماضي على متن رحلة جوية من مطار لندن هيثرو إلى لوس أنجلوس، حيث وزع أحد الركاب الحلوى على طاقم الطائرة. ولحسن الحظ، لم يتناول أفراد الطاقم الحلوى إلا بعد هبوط الطائرة في لوس أنجلوس. وقال المصدر: " كان من حسن الحظ أن الحلوى لم تُوزع على الطاقم إلا بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة. تناولها الطاقم في حافلة الطاقم بعد الهبوط، والتهمها الطاقم المرهق بشهية".

وأدرك طاقم الخطوط الجوية البريطانية "فورًا تقريبًا" أن هناك خطبًا ما. "وعندما وصل الطاقم إلى فندق الإقامة، بدأ ثلاثة منهم، ممن تناولوا كمية كبيرة من الحلوى، يعانون من أعراض تشبه الخروج من الجسد فشعروا بفقدان السيطرة تمامًا، وانتابهم الذعر والخوف." وبعد أن تفاقمت أعراضهم، نُقل الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر أن شركة الطيران تتعامل مع الحادث بجدية بالغة، إذ كان من الممكن أن يتناول الطاقم الحلوى أثناء الرحلة، مما كان سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

"إذا فقد طاقم الطائرة بأكمله وعيه على ارتفاع 30 ألف قدم بعد تناول مخدرات قاتلة، فإن العواقب وخيمة للغاية." ويحاول المسؤولون تعقب الراكب الذي حاول تخدير الطاقم. وقد يواجه هذا الراكب عدة تهم جنائية،" بحسب المصدر.