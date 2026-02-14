فنان يتهم شركة طيران بـ«السرقة»

رفع الفنان الليتواني المقيم في ماليزيا إرنست زاخاريفيتش دعوى قضائية ضد شركة الطيران منخفضة التكلفة AirAsia، وشركتها الأم Capital A Berhad، متهمًا إياهما باستخدام أحد أشهر أعماله الفنية على إحدى طائراتهما دون الحصول على موافقته.

وبحسب الدعوى، فإن لوحة الشارع الشهيرة «Kids on Bicycle»، التي رسمها زاخاريفيتش عام 2012 ، جرى «استنساخها وعرضها» ضمن تصميم خارجي على طائرة تابعة للشركة أواخر عام 2024.

وأكد الفنان أن استخدام العمل تم «من دون موافقة أو ترخيص»، مشيرًا إلى أن التصميم أُزيل لاحقًا بعد أن أثار المسألة علنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتُعد لوحة «Kids on Bicycle» واحدة من أبرز المعالم الفنية في جورج تاون، حيث تُظهر طفلين يضحكان على دراجة حقيقية مثبتة في الجدار، ما يجعلها نقطة جذب سياحية بارزة يلتقط عندها الزوار الصور باستمرار.

وقال زاخاريفيتش إنه شاهد الطائرة بنفسه في أحد المطارات، واصفًا الموقف بأنه «شعر بقليل من الإهانة»، مؤكدًا أن العمل «إبداع فني مستقل وليس مجرد رمز ثقافي عام».

وكشفت وثائق الدعوى أن الفنان كان قد أجرى محادثات مع الشركة في عام 2017 بشأن إمكانية تنفيذ أعمال فنية لطائراتها ومكاتبها، ما يعني (بحسب ادعائه) أن الشركة كانت على دراية كاملة بطبيعة أعماله وشروطه المهنية.

ورغم إجراء محادثات لاحقة بين الطرفين لم يتم التوصل إلى تسوية حتى الآن، بينما ترك الفنان للمحكمة تحديد قيمة التعويض المحتمل.

ولم تصدر الشركة تعليقًا رسميًا حتى الآن بشأن الدعوى.