11 قتيلًا بانهيار منجم ذهب في غينيا

أسفر انهيار في منجم ذهب غير مرخص شرقي غينيا، هذا الأسبوع، عن مقتل 11 شخصًا على الأقل، وفق ما أفاد مسؤولون لوكالة "فرانس برس"، يوم الجمعة.

وبحسب الصليب الأحمر، لقي رجل و10 نساء حتفهم في الانهيار الذي وقع يوم الأربعاء الماضي قرب مدينة كوندياناكورو.

وقال أمارا ديالو، وهو ممثل محلي للصليب الأحمر، إن النساء كن يعملن في المنجم عندما وقع الانهيار، وانتشلت جثثهن بعد ساعات، مضيفًا أن شابًا توفي متأثرًا بإصابته يوم الخميس.

بدوره، أوضح مسؤول محلي أن الضحايا ذهبوا إلى الموقع "لغسل ومعالجة نفايات التعدين"، وهو نشاط شائع في مناطق تعدين الذهب.

وفي حين قال الصليب الأحمر إن جميع الضحايا من غينيا، أفاد رئيس بلدية كوندياناكورو، باندجو هاوا كيتا، بأن النساء جميعهن من بوركينا فاسو.

وغينيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 15 مليون نسمة، غنية بالمعادن.

ومع ذلك، يعيش حوالي 7,7 ملايين شخص في فقر، وفقًا لبيانات برنامج الأغذية العالمي.

