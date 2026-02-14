الأسواق الشعبية ذاكرة الحضارة

استضافت «أيام الشارقة التراثية» في دورتها الـ23 التي ينظمها معهد الشارقة للتراث تحت شعار «وهج الأصالة»، ندوة بحثية بعنوان «الأسواق الشعبية» بمشاركة نخبة من الأكاديميين الذين قدموا قراءات تاريخية واقتصادية حول تحولات الأسواق التراثية، واستعرض الدكتور يحيى محمد محمود في ورقته «خان الخليلي من سوق مملوكي إلى مزار سياحي»، المسار التاريخي لهذا المعلَم العريق.

وقدّم الدكتور أدريان دي مان ورقة تناول فيها طبيعة النظام التجاري في الخليج خلال القرنين الـ15 والـ16، واستعرض الدكتور مسعود إدريس «الأسواق الشعبية في مقدونيا بين بدايات نشأتها ووضعها الحالي».