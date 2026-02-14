مسابقة «بيت الحرفيين» تحتفي بالإرث الغني للحِرف اليدوية في الإمارات

بدأت النسخة الثانية من «مسابقة بيت الحرفيين للتصميم»، والتي تم إطلاقها برعاية مؤسسة «مبادلة» استقبال المشاركات انطلاقاً من النجاح اللافت الذي حققته النسخة الافتتاحية. وتواصل المسابقة ترسيخ التزام «بيت الحرفيين» برعاية المواهب الناشئة وصون التراث الغني للحِرف اليدوية التقليدية في دولة الإمارات، وتفتح المسابقة أبوابها لجميع المبدعين في مختلف أنحاء الدولة للتفاعل مع الحِرف الإماراتية الأصيلة وإبرازها في التصاميم المعاصرة.

وستوفر المسابقة منصة مبتكرة لإعادة تقديم الحِرف اليدوية الإماراتية برؤية معاصرة.

يبدأ برنامج المسابقة، بترشيح أولي لـ20 مشاركاً، لينخرطوا بعد ذلك في برنامج مُصمَّم خصوصاً لتطوير التصاميم بالتعاون الوثيق مع نخبة من الحرفيين المهرة. وتُختتم هذه الرحلة باختيار ثمانية فائزين. تخضع المشاركات لعملية تحكيم سرّية تُجريها لجنة مرموقة تضم خبراء في مجالات الفن والتصميم والحِرف اليدوية التقليدية والتعليم، ويتم تقييم المشاركات وفق معايير اختيار تشمل الإبداع، والحِرفية، والابتكار، والصلة بموضوع المسابقة المطروح، والجدارة الفنية والتصميمية الشاملة، بما يضمن تقييماً عادلاً ودقيقاً.

ويتم تشجيع المشاركين على عرض إبداعاتهم ضمن ثلاث فئات رئيسة هي: تصميم المنتجات وفن الديكور، وتصميم الأثاث. فئة تصميم الأثاث تُغطي تصميمات لقطع أثاث أصلية، مثل الكراسي والطاولات ومصابيح الإضاءة، التي تمزج بين الحرفية اليدوية التقليدية والجماليات الحديثة. وأخيراً، تدعو فئة تصميم المنتجات وفن الديكور إلى تقديم تصميمات فريدة تحت عنوان «الأدوات المنزلية اليومية» المبتكرة، ومنها أدوات السيراميك وأدوات المائدة والإكسسوارات. تحتفي مسابقة «بيت الحرفيين» للتصميم بالمواهب الإبداعية المحلية، وهي مفتوحة لجميع الفنانين والمصممين المتميزين، إضافة إلى طلاب الفن والتصميم المسجلين في مؤسسة التعليم العالي ومقرها دولة الإمارات.

