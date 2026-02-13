إيطالي يلقي 20 سبيكة ذهب في القمامة

قالت الشرطة في جنوب إيطاليا إنها استعادت صندوقا به سبائك ذهبية ​من ⁠منشأة لفرز النفايات بعد أن ‌ألقاه أحد السكان ‌بالخطأ مع نفايات منزله.

وذكرت الشرطة في بيان،الخميس ‌، أن الرجل دخل ‌إلى مركز لقوات الدرك (كارابينيري) في ⁠بورتو تشيزاريو قرب مدينة ليتشي للإبلاغ عن اختفاء صندوق يحتوي على 20 سبيكة من الذهب تبلغ قيمتها حوالي 120 ألف يورو (142 ألف ​دولار).

وسرعان ما تتبع المحققون تحركات ‌الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وراجعوا لقطات كاميرات المراقبة.

وأشارت الصور ⁠إلى أن الرجل ألقى بالصندوق في سلة مهملات عامة في منتجع ساحلي قريب، ​وكشفت ‌تحقيقات إضافية أن الصندوق نُقل ‌إلى المنشأة المحلية للتخلص من النفايات.

وذكر البيان أنه «بعد عدة ساعات من الفرز ‌الدقيق، تمكنت ‌القوات من العثور ⁠على الصندوق الذي لحقت ‌به أضرار، لكنه كان لا يزال يحتوي على جميع السبائك الذهبية... ⁠التي أعيدت بعد ​ذلك إلى مالكها الشرعي».