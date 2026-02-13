بعد كارثة «العمى الجماعي».. إحالة 10 مسؤولين بمستشفى شهير في مصر للمحاكمة

في تطور جديد لواقعة إصابة العشرات بحالات عمى جماعي في مصر، أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية، 10 من الأطباء والمسؤولين والعاملين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضاً بعاهات مستديمة بالعين.

وكشفت أن المرضى أصيبوا بعدوى شديدة داخل العين عقب خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهر أغسطس 2025، ما أدى إلى التهاب باطن مقلة العين، وتدهور حاد في الإبصار، ووصول بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين، وهو ما يُعد عاهات مستديمة.

وكشفت التحقيقات وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، ما تسبب في تفاقم الأزمة الصحية للمرضى.

وبعد انتهاء التحقيقات النيابية التي شملت تقارير الطب الشرعي وشهادات الضحايا ولجان الفحص، أصدرت نيابة شمال الجيزة،الخميس، قرار الإحالة الرسمي لـ10 أشخاص (أطباء، إداريين، ومساعدين طبيين) إلى المحكمة الجنائية المختصة، وذلك بتهمة إحداث عاهات مستديمة بالخطأ نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بمعايير السلامة والنظافة أثناء العمليات الجراحية.

وتشير بعض التقارير إلى أن عدد المتضررين وصل إلى نحو 75 مريضاً أصيبوا بمضاعفات، منهم حالات فقدت البصر نهائياً، وهو ما يُعد من أخطر حوادث الإهمال الطبي في المنظومة الصحية الحكومية خلال الفترة الأخيرة.