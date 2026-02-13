من أجل "الترند" .. مؤثر يشعل سيجارة داخل الطائرة

أُدرج مؤثر على القائمة السوداء لشركة طيران تركية لمدة عام كامل، بعد أن أشعل سيجارة على متن الطائرة وسجّل الفيديو وشاركه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المؤثر التركي المعروف باسم Erkan Toy لديه متابعيين بلغ عددهم مليون شخص، قام بتصوير نفسه وهو يدخن داخل مقصورة طائرة شركة AJet، الناقل الاقتصادي التركي، وفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويظهر الفيديو الصادم قيامه بإشعال السيجارة، بينما يحاول الشخص الجالس بجواره منعه، وفي غضون ساعات من تداول المقطع على الإنترنت، أكدت شركة AJet أن الراكب أُدرج على القائمة السوداء، ولن يُسمح له بالطيران مع الشركة لمدة عام كامل.

ويحظر قانون الطيران المدني التركي التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية أثناء الرحلة، ويواجه الركاب المخالفون غرامة تصل إلى 24,681 ليرة تركية (ما يعادل 415 جنيهاً إسترلينياً). وأشارت الشركة إلى أنها لا تزال تدرس ما إذا كانت ستفرض غرامة مالية على المؤثر أم لا.