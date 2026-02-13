«البارونة» أضخم أفعى في العالم: طولها 7 أمتار وتستطيع بلع بقرة كبيرة مرة واحدة

لم يكن هناك ما يمكن أن يهيّئ رادو فرينتيو للقاء الأفعى المعروفة باسم «إيبو بارون»، وهو اسم يعني «البارونة» باللغة الإندونيسية.

ويقول فرينتيو لـ«nationalgeographic»: «لم أرَ في حياتي أفعى بهذا الحجم. هذه الأفعى يمكنها بسهولة ابتلاع عجل على الأقل، إن لم يكن بقرة بالغة».

فرينتيو، وهو مستكشف ومصوّر تاريخ طبيعي عاش في بالي بإندونيسيا على مدى عقدين، صادف كثيرًا من الأفاعي الضخمة من قبل، لكن «إيبو بارون» استحقت تميّزًا قياسيًا.

وأكدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية مؤخرًا أن «إيبو بارون»، وهي أفعى البيثون الشبكي «Malayopython reticulatus»، تُعد أطول أفعى برية في العالم تم قياسها وتوثيقها بشكل موثوق.

وجرى اكتشافها لأول مرة في منطقة ماروس بجنوب سولاويسي في إندونيسيا أواخر عام 2025.

تعرّف فرينتيو إلى الأفعى العملاقة عبر دياز نوجراها، وهو دليل حياة برية ومنقذ ومعالج أفاعٍ مرخّص من بورنيو. وسافر الاثنان معًا إلى سولاويسي لمعاينة الأفعى عن قرب وقياسها.

وفي 18 يناير، قام فرينتيو ونوجراها بوزن «إيبو بارون» وقياسها، مع توثيق العملية بالصور والفيديو حرصًا على الشفافية.

وباستخدام شريط قياس يتبع الانحناءات الطبيعية لجسم الأفعى، سجّلا طولًا إجماليًا بلغ 23 قدمًا و8 بوصات من الرأس حتى طرف الذيل (7.2 متر). كما بلغ وزنها 213 رطلًا (96.6 كيلو) وكان ذلك على معدة فارغة.

ويشير فرينتيو إلى أن الطول الحقيقي للأفعى قد يكون أكبر من ذلك، إذ لم تُخدَّر أثناء القياس. فعند التخدير ترتخي عضلات الأفعى بالكامل، ما قد يزيد طولها بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

وتُعد أفاعي البيثون الشبكية بالفعل أطول أنواع الأفاعي في العالم، إذ يتراوح طولها عادة بين 10 و19 قدمًا.

وقد جرى الإبلاغ تاريخيًا عن أفراد أكبر حجمًا، لكن معظم تلك الادعاءات اعتمدت على روايات غير مباشرة أو على أفاعٍ قُتلت بعد وقت قصير من اكتشافها.

وفي كثير من الحالات تختفي الأفاعي قبل التحقق من حجمها. يقول فرينتيو: (هذه الحيوانات العملاقة تجذب الانتباه بوصفها رموزًا للمكانة وغالبًا ما تختفي أو يحدث لها شيء سيئ. إن بقاء «إيبو بارون» على قيد الحياة هو ما يجعلها استثنائية).

وقد لعب خبير الحفاظ على البيئة المحلي بودي بوروانتو دورًا مهمًا في استمرار حياتها، إذ تحرّك بسرعة عندما انتشر خبر الأفعى.

وبدلًا من السماح ببيعها أو قتلها، تولّى حيازتها وبنى لها مأوى مؤقتًا في ممتلكاته، حيث تعيش الآن إلى جانب عدة أفاعٍ أخرى تم إنقاذها.