هل غلي الماء أكثر من مرة يجعله ساماً ؟

يعتقد كثيرون أن إعادة غلي الماء عدة مرات قد تجعله ساما أو ضاراً بالصحة؛ ما يدفعهم إلى إضافة كمية جديدة في كل مرة، لكن العلم كشف أن هذا الاعتقاد غير صحيح.

وأكد خبراء المياه وفقا لموقع "science.mail" أن الغليان لا يغيّر جزيئات الماء نفسها، بل يؤدي فقط إلى فقدان الغازات الذائبة مثل الأكسجين والنيتروجين. وهذا الفقد قد يغير الطعم قليلًا، فالشاي أو القهوة المصنوعة من ماء أعيد غليه قد تبدو أقل نكهة، لكنها تبقى آمنة تمامًا للشرب.

كما يمكن أن يزيد تركيز بعض المعادن والأملاح بشكل طفيف نتيجة تبخر جزء من الماء، لكنه ذو تأثير ضئيل للغاية، خاصة إذا كان الماء المستخدم من مصدر نظيف ومعتمد.

ومن غير الصحيح أن الغليان يكوّن مركبات ضارة جديدة إلا إذا كان الماء ملوثًا أساسًا، وهو أمر نادر في مياه الشرب الجيدة.

ولكن متى يُفضل استخدام ماء جديد؟

إذا كان الماء عسيرًا أو غنيًا بالمعادن.

إذا تُرك الماء راكدًا لفترة طويلة.

وفي هذه الحالات، قد يكون استخدام ماء جديد أفضل من حيث الطعم ومنع تراكم الترسبات، لكن لا علاقة لذلك بخطر صحي حقيقي.

ويمكن إعادة غلي الماء بأمان إذا كان نظيفًا ولم يُخزن طويلًا وما يتأثر غالبًا هو الطعم فقط، بينما تظل جودة مصدر الماء ونظافة الغلاية أهم كثيرا من عدد مرات الغلي.