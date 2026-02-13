مدرسة تايوانية تشترط على الطلاب شرطًا غريبًا للتخرج

كشفت تقارير صحفية عن خطوة غير تقليدية تتبعها مدرسة «إرشوي» الإعدادية في مقاطعة تشانغهوا التايوانية، والتي تشترط على طلابها تسلق جدار صخري بارتفاع 15 مترًا لنيل شهادات تخرجهم.

ويعد الجدار، الأعلى من نوعه في تايوان، جزءًا أساسيًا من البرنامج الدراسي، وليس مجرد مرفق رياضي للعرض.

ويتلقى الطلاب 6 حصص تدريبية أسبوعيًا على التسلق، ويتعين عليهم إكمال الصعود إلى القمة، بما يعادل ارتفاع مبنى من خمسة طوابق، لاستيفاء متطلبات التخرج.

ويهدف هذا الشرط إلى تنمية التركيز والتوازن والتنسيق الحركي لدى الطلبة، إلى جانب اختبار قدرتهم على التحدي والمثابرة.

ورغم أن الجدار يبدو مخيفًا لكثير من البالغين، إلا أن الطلاب يتعاملون معه بحماس لافت، بل إن بعضهم يواصل ممارسة تسلق الصخور بعد ساعات الدراسة، حتى أن بعضهم يتعاون مع والديه للتسلق في أوقات فراغه.