حسن شاكوش يثير غضب المصريين .. وصف المتحرش بفتاة الأتوبيس بالـ "محترم جداً"

أثار مطرب المهرجانات حسن شاكوش غضباً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه على واقعة "فتاة الأتوبيس"، محملاً الضحية مسؤولية ما حدث، فيما وصف الشاب بأنه "محترم جدا".

فقد قال في بث مباشر عبر حسابه على "تيك توك"، أمس "اللي حطالي 20 حاجة في بوقها وتقولك الشاب اتحرش بيا، هي باينة هي عايزة إيه، ولو هي بنت محترمة مش هتحط الحاجات اللي عند بقها دي، لكن الشاب شكله محترم جدًا".

بالمقابل، أثارت تصريحات المغني غضبا واسعا في منصات التواصل، فقد شنّت الإعلامية ياسمين الخطيب هجوماً شرساً على شاكوش بعد تصريحاته عن واقعة "فتاة الأتوبيس"، حيث اعتبرت ما قاله تحريضاً غير مباشر على التحرش، وفتحت النار على كل مَن يبرر الجريمة باسم الشكل أو المظهر، مؤكدة أن المشكلة الحقيقية في الفكر لا في الملابس.

وكتبت ياسمين الخطيب في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "لو وضعت البنت حلق في شفايفها معناه إنها منحلة وكذابة بمعايير المجتمع، يبقى لازم تكون فاهم إن الغناء في الكباريهات ورا الرقاصات - بمعايير نفس المجتمع - انحلال، رأيك مش مهم أصلاً... ولا عندك موهبة ولا نخوة".

وفي منشور آخر، واصلت الخطيب هجومها، قائلة: "ليس مستغرباً إن السرسجية يدافعوا عن بعض".

بدورها، علّقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على تصريحات مطرب المهرجانات، وكتبت خير الله عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "من نكد الدنيا إن حسن شاكوش يدلي برأيه في واقعة التحرش في الأتوبيس ويهاجم البنت!! ما بلاش إنت يا شاكوش".

جاء ذلك، بعدما تصدر فيديو لشابة مصرية وثقت "تعرضها للتحرش" من قبل شاب في أحد الأتوبيسات حديث المصريين على مواقع التواصل يوم الاثنين.

فقد ظهرت الشابة في المقطع المصور الذي انتشر بشكل واسع تهاجم شاباً داخل الباص بعدما "لاحقها وتحرش بها"، وفق قولها.

فيما بدا عدد من الرجال جالسين يتفرجون دون أن يتطوع أحد للدفاع عنها، ما أثار غيظ عدد من المصريين. وما زاد الطين بلة برودة الشاب الذي رد على غضبها ضاحكاً، وملمحاً إلى ملابسها.

وبعد ساعات من انتشار الفيديو الذي خلف غضباً عارماً، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على المتهم بمنطقة المقطم في محافظة القاهرة.