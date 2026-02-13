مصر .. امرأة تقتل زوجها بطعنة سكين بسبب شاحن المحمول

تحول خلاف أسري في مصر إلى مأساة دامية بعد أن أقدمت زوجة على طعن زوجها حتى الموت إثر مشاجرة حول شاحن الهاتف المحمول.

ووقعت الحادثة التي أثارت صدمة واسعة في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ووفقًا لمصادر أمنية، بدأ الخلاف عندما اكتشف الزوجان أن بطاريتي هاتفيهما على وشك النفاد، واندلع جدال بينهما حول من سيستخدم الشاحن أولًا، قبل أن يتطور سريعًا من نقاش لفظي إلى اشتباك جسدي.

وتلقّت الشرطة المصرية بلاغًا بوقوع مشاجرة عنيفة داخل إحدى الشقق السكنية. وعند انتقال قوة أمنية إلى المكان، عُثر على الزوج، البالغ من العمر 40 عامًا، جثة هامدة داخل غرفة النوم، مصابًا بطعنة قاتلة.

وأشارت التحريات الأولية وأقوال الشهود إلى بساطة السبب الذي أشعل الخلاف في بدايته، فيما ذكرت النيابة أن الزوجة، وخلال تصاعد الشجار، أمسكت بسكين من المطبخ ووجّهت الطعنة القاتلة لزوجها.