وفاة مؤثرة فيلبينية في مجال الطعام بعد تناولها "سرطان الشيطان"

حثّ المسؤولون الفلبينيون مواطنيهم على توخي الحذر بعد وفاة إحدى المؤثرات في مجال الطعام، والتي أفادت التقارير بوفاتها بعد أيام من تناولها نوعًا سامًا من القشريات يُعرف محليًا باسم "سرطان الشيطان" رغم خبرتها الواسعة بالمأكولات البحرية.

وبحسب التقارير، انهارت المؤثرة إيما أميت، البالغة من العمر 51 عامًا، في منزلها المطل على البحر في مقاطعة بالاوان بعد تصويرها لنفسها وهي تتناول المحار الذي جمعته، وتوفيت بعد يومين.

ووقع الحادث، بحسب مجلة "بيبول"، في 4 فبراير بالقرب من بويرتو برينسيسا، حيث شوهدت أميت مع أصدقائها وهم يجمعون السرطانات والمحار في غابة من أشجار المانغروف. وفي المقطع المصور، قامت بطهي المأكولات البحرية في حليب جوز الهند وتذوقت ما اصطادته أمام الكاميرا، في إشارة لمعرفتها بحصادها البحري.

ولكن حالتها الصحية تدهورت بشكل خطير في اليوم التالي، وتحولت شفتاها إلى اللون الأزرق الداكن قبل نقلها إلى المستشفى حيث توفيت في 6 فبراير، واستنتجت السلطات أنها ربما تناولت نوعًا سامًا من القشريات يُعرف محليًا باسم "سرطان الشيطان"، والذي قد يحمل سمومًا عصبية خطيرة.

وقال المسؤول المحلي لادي جيمانج، رئيس قرية لوزفيميندا، إن الوفاة كانت صادمة بالنظر إلى خلفية أميت. وأضاف: "هذا أمر محزن للغاية، إذ كان من المفترض أن يكونوا على دراية. هي وزوجها صيادان، ويعيشان على شاطئ البحر، لذا أعلم أنهما على دراية بخطورة سرطان البحر الشيطاني. فلماذا أكلته؟ هذا ما يحيرني".

وتُضاف وفاة أميت إلى قائمة متزايدة من صانعي المحتوى الذين لقوا حتفهم أثناء تصوير تحديات متعلقة بالطعام. ففي يوليو 2024، توفي أحد مشاهير الإنترنت الصينيين، المعروف بفيديوهات تناول الطعام (موكبانغ)، أثناء بث مباشر بعد تناوله كمية كبيرة من الطعام. وفي عام 2025، توفي مدرب اللياقة البدنية الروسي ديمتري نويانزين بعد محاولته تناول 10,000 سعرة حرارية يوميًا ضمن تحدٍّ لإنقاص الوزن مرتبط ببرنامجه.

وبينما لا يزال محتوى الطعام يهيمن على منصات مثل تيك توك ويوتيوب، يحذر المسؤولون من أن المقاطع المنتشرة على نطاق واسع قد تنطوي على مخاطر حقيقية، خاصةً عند استخدام مكونات غريبة أو غير مألوفة.