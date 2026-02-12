ميتا تحصل على براءة اختراع لذكاء اصطناعي يواصل النشر بعد وفاة المستخدم

حصلت شركة "ميتا" على براءة اختراع تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نشاط المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي حتى بعد وفاتهم، ما يفتح الباب أمام إمكانية استمرار الحسابات الرقمية في النشر والتفاعل.

وتنص البراءة، التي مُنحت للشركة في أواخر ديسمبر، على إمكانية استخدام نموذج لغوي كبير لمحاكاة سلوك المستخدم على المنصة، مثل الرد على المنشورات أو التفاعل مع المحتوى، سواء في حال غيابه المؤقت أو وفاته.

وجاء في نص البراءة أن النموذج يمكن أن يُستخدم "لمحاكاة المستخدم عندما يكون غائبًا عن النظام الاجتماعي، على سبيل المثال عند أخذه استراحة طويلة أو إذا كان متوفى".

ويُدرج اسم أندرو بوسورث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في "ميتا"، كمؤلف رئيسي للبراءة التي تم التقدم بها لأول مرة عام 2023.

لكن متحدثًا باسم الشركة أكد لموقع "بيزنس إنسايدر" أن "ميتا لا تعتزم المضي قدمًا في هذا المثال"، مشيرًا إلى أن حصول الشركة على براءة اختراع لا يعني بالضرورة تطوير التقنية أو إطلاقها فعلياً.

بحسب البراءة، سيتم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على بيانات المستخدم الخاصة، بما في ذلك نشاطه السابق على المنصة من تعليقات وإعجابات ومنشورات، بهدف إنشاء نسخة رقمية قادرة على محاكاة أسلوبه في التفاعل.

ويمكن لهذه "النسخة الرقمية" الإعجاب بمنشورات الآخرين أو الرد على الرسائل الخاصة، بل وحتى محاكاة مكالمات صوتية أو مرئية.

وترى الشركة أن مثل هذه التقنية قد تكون مفيدة للمؤثرين وصنّاع المحتوى الذين يعتمدون على حضورهم المستمر على المنصات، في حال أرادوا أخذ استراحة.