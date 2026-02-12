فضل شاكر في محاكمته: لا أعرف كيف أستخدم السلاح

استمعت المحكمة العسكرية في لبنان، اليوم، إلى الفنان اللبناني فضل شاكر في الملفات المرتبطة بأحداث عبرا التي شهدتها صيدا عام 2013، قبل أن تُرجئ الجلسة إلى 24 مارس المقبل.

وخلال الجلسة، أكد شاكر أنه لم يطلق النار على الجيش اللبناني، مشددًا على أنه لا يحمل السلاح ولا يعرف كيفية استخدامه.

كما استمعت المحكمة إلى أحمد الأسير الذي نفى أن يكون الفنان قد موّل جماعته المسلحة أو شارك في القتال، موضحًا أن لجوء شاكر إليه آنذاك جاء بسبب تهديدات تعرّض لها، بحسب قوله.

وكان شاكر قد سلّم نفسه للجيش اللبناني في أكتوبر 2025 عند مدخل مخيم عين الحلوة، بعد سنوات من تواريه عن الأنظار، على خلفية الأحكام الغيابية الصادرة بحقه عام 2020، والتي قضت بسجنه 15 عامًا مع الأشغال الشاقة بتهمة تقديم خدمات لوجستية، و7 سنوات إضافية بتهمة تمويل جماعة مسلحة.