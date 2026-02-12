استعادة 20 سبيكة ذهبية في إيطاليا ألقاها مالكها في سلة مهملات عامة

قالت الشرطة في جنوب إيطاليا اليوم، إنها استعادت صندوقاً به سبائك ذهبية من منشأة لفرز النفايات بعد أن ألقاه أحد السكان بالخطأ مع نفايات منزله.

وذكرت ⁠الشرطة في بيان أن الرجل دخل إلى مركز لقوات الدرك (كارابينيري) في بورتو تشيزاريو ‌قرب مدينة ليتشي للإبلاغ عن اختفاء صندوق يحتوي على 20 سبيكة ‌من الذهب تبلغ قيمتها حوالي ‌120 ألف يورو (142 ‌ألف دولار).

وسرعان ما ‌تتبع المحققون تحركات الرجل الذي لم يتم الكشف ‌عن اسمه، وراجعوا لقطات كاميرات المراقبة.

وأشارت ⁠الصور إلى أن الرجل ألقى بالصندوق في سلة مهملات عامة في منتجع ⁠ساحلي ⁠قريب، وكشفت تحقيقات إضافية أن الصندوق نُقل إلى المنشأة المحلية للتخلص ⁠من النفايات.

وذكر البيان أنه "بعد عدة ساعات من الفرز الدقيق، تمكنت القوات من العثور على الصندوق الذي لحقت به ‌أضرار، لكنه كان لا يزال يحتوي على جميع السبائك الذهبية التي أعيدت بعد ذلك إلى مالكها الشرعي".