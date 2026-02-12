تركيا وسنغافورة تعلنان الخميس 19 فبراير أول أيام شهر رمضان

أعلنت كل من تركيا وسنغافورة أن يوم الخميس الموافق لـ19 فبراير الجاري سيكون غرة شهر رمضان المبارك، استناداً إلى الحسابات الفلكية المعتمدة لديهما.

وبحسب ما نشره مركز الفلك الدولي، أوضحت رئاسة الشؤون الدينية التركية أن الحسابات أظهرت تعذّر رؤية الهلال يوم 17 فبراير، فيما أكد مجلس الشؤون الإسلامية في سنغافورة استحالة رؤيته بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبذلك تنضم الدولتان إلى سلطنة عُمان في تحديد الخميس 19 فبراير أول أيام شهر رمضان.