في تركيا .. لص يسرق محل مجوهرات ويهرب على حمار ( فيديو)

في واقعة غريبة وفريدة من نوعها، شهدت مدينة قيصرية التركية سرقة غير تقليدية لمتجر مجوهرات، حيث لجأ السارق لاستخدام رافعة شوكية لإفراغ واجهة المتجر بسرعة مذهلة قبل أن يلوذ بالفرار.

لكن عقله غير التقليدي قي طريقة السرقة لم يسعف اللص في طريقة الفرار حيث كان بدائيا جداً، فبينما كانت الشرطة تراجع تسجيلات كاميرات المراقبة، اكتشفوا مشهداً طريفاً وغير متوقع، حيث كان السارق يهرب على ظهر حمار، ما أثار دهشة المراقبين وأضحك البعض في الوقت نفسه.

ولكن تلك الخطة الغريبة لم تنجح، فقد تمكنت الشرطة من تحديد مكانه والقبض عليه مباشرة، إذ كان الشخص الوحيد في المنطقة يمتطي حمارًا، ما جعل عملية التعقب والاعتقال سهلة وسريعة.

وعثر عناصر الأمن لاحقا على مجموعة من المشغولات الذهبية المسروقة مدفونة في باطن الأرض ويبدو أن اللص حاول إخفاء المسروقات بعيدًا عن أعين الشرطة، إلا أن حيلته لم تنجح، وتمكنت الفرق الأمنية من استعادة الذهب قبل أن يضيع أثره.