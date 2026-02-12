ابنة حياة الفهد: حالتها حرجة .. ادعوا لها

كشفت سوزان، ابنة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، عن تطورات صحية خطيرة تمر بها والدتها، مؤكدة أن حالتها ما زالت حرجة وتخضع لمتابعة طبية دقيقة، وسط حالة من القلق تسود الوسط الفني والجمهور.

وأوضحت سوزان في تصريحات صحفية أن الفنانة حياة الفهد تعرضت لعدة جلطات في توقيت متقارب، ما أدخلها في مرحلة صحية معقدة، وأدى إلى تأثيرات كبيرة على قدراتها الجسدية، أبرزها فقدان النطق بشكل كامل، إلى جانب صعوبة التعرف على المحيطين بها، وهو ما شكّل عبئًا نفسيًا كبيرًا على أسرتها.

وأضافت أن رحلة العلاج التي خضعت لها والدتها في العاصمة البريطانية لندن لم تحقق التحسن المرجو، الأمر الذي دفع العائلة إلى اتخاذ قرار العودة إلى الكويت، لاستكمال العلاج داخل البلاد، حيث تتلقى حياة الفهد رعاية طبية مكثفة من فريق متخصص، وسط دعم عائلي متواصل، وأضافت ابنة الفنانة الكويتية الشهيرة: "هي بحاجة دعائكم .. ادعوا لها".

وفي السياق ذاته، كان يوسف الغيث، مدير أعمال الفنانة، قد أكد في تصريحات سابقة أن الجلطة الدماغية تسببت في أضرار واضحة على مستوى النطق والنظر، ما استدعى فرض إجراءات طبية صارمة، من بينها منع الزيارات مؤقتًا، حفاظًا على استقرار حالتها وحاجتها للراحة التامة.

وتعود بداية الأزمة الصحية للفنانة حياة الفهد إلى أغسطس 2025، عندما تعرضت لجلطة دماغية استوجبت نقلها إلى المستشفى، حيث خضعت لقسطرة في القلب، قبل أن يتم إدخالها إلى العناية المركزة. ورغم استقرار وظائفها الحيوية في البداية، فإن حالتها شهدت تدهورًا لاحقًا استلزم سفرها للعلاج خارج الكويت، ثم عودتها مجددًا لاستكمال رحلة العلاج داخل البلاد.