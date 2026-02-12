تريند تحويل الصورة لكاريكاتير .. تسلية لا تخلو من الخطر

اجتاح منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك، مؤخراً، ترند جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل الصورة الشخصية إلى كاريكاتير فكاهي يحاكي ملامح الوجه، ويتوقع طبيعة عمل المستخدم ويدمجها بصرياً في مشهد ساخر.

وحذر خبراء من مخاطر تقنية وأمنية حقيقية من هذه التسلية، حيث قالوا أن الخصوصية أصبحت مهددة. وتكمن المخاطر في الاحتفاظ بالصور، حيث لا تُحذف فوراً بعد المعالجة، بل تُخزَّن مؤقتاً، أو تُستخدم لتدريب النماذج، أو تُشارك مع أطراف ثالثة وفق سياسات استخدام غامضة.

كما أن ربط الصورة بالهوية الرقمية عبر حسابات التواصل الاجتماعي يربط الوجه بالاسم والسلوك الرقمي. وعند استخدام الصورة لتدريب النماذج، تصبح جزءاً من قاعدة بيانات ضخمة لتحسين التعرف على الوجوه، وقد تظل داخل النموذج حتى بعد حذف الحساب أو التطبيق. ويفتقر المستخدم لوسيلة لمعرفة مصير صورته.

وحذر المحتصون من تسريب البيانات، حيث يمكن إعادة استخدام الصور الحقيقية المرتبطة بملامح دقيقة في الاحتيال أو الابتزاز أو التزييف، وتصبح البيانات غير قابلة للاسترجاع. مؤكدين أن المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي بل في استخدامه غير الواعي.