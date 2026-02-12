إحذر هذه العبارات: يستخدمها الأشخاص غير الإجتماعيين .. وتدمّر العلاقات فوراً

من المعروف أن المهارات الاجتماعية هي عادات يبنيها الشخص من خلال الوعي والممارسة. فبمجرد أن يبدأ في ملاحظة كيف يُقابل بعض العبارات الآخرين، يتغير كل شيء. وبحسب موقع "Global English Editing"، هناك عبارات تُشير إلى ضعف المهارات الاجتماعية ويمكن أن تُنفر الآخر، وهي كما يلي:

1. "في الواقع، أنت مُخطئ في ذلك"

إن التصحيح الفوري للآخر كفيل بإنهاء المحادثة بأسرع ما يكون. حتى عندما يُخطئ أحدهم في الحقائق، فإن البدء بكلمة "في الواقع" يُثير رد فعل دفاعيا فوريا. يعرف الأشخاص ذوو المهارات الاجتماعية العالية كيفية التعامل مع الخلافات دون إشعار الآخرين بالغباء. يمكن قول: "هذا مثير للاهتمام، لقد سمعتُ شيئاً مختلفاً"، أو ببساطة يطرحون أسئلة توجه الحوار نحو الدقة.



2. "كنتُ أعرف ذلك مسبقاً"

تتجاهل هذه العبارة حماس الشخص الآخر ومساهمته. عندما يشارك شخص ما معلومة بحماس، فإنه يحاول التواصل. إن الرد بـ"كنتُ أعرف ذلك مسبقاً" يعني ضمنياً أن محاولته للتواصل لا قيمة لها. لكن الرد الماهر اجتماعياً يُقرّ بمشاركة الشخص، حتى لو لم تكن المعلومة جديدة. فعلى سبيل المثال يمكن قول: "هذا موضوع شيق للغاية" أو "يسعدني اهتمامك بهذا أيضاً".

3. "هذا يذكرني عندما"

يوضح تحويل مسار الحديث باستمرار إلى الذات أن هناك ضعفا في مهارات الاستماع. على الرغم من أن مشاركة التجارب ذات الصلة يمكن أن تُعزز التواصل، إلا أن مقاطعة حديث الآخرين فوراً تُظهر أن الشخص كان ينتظر دوره في الكلام.

4. "مع احترامي، ولكن"

إن الكلمات التي يمكن أن تلي هذه العبارة غالباً ما تكون مسيئة.ويستخدمها الناس كدرع، ظناً منهم أنها تُخفف من وطأة النقد أو الحكم، لكن وضع عبارة "مع احترامي" قبل الإهانة لا يجعلها أقل إهانة. بل تكشف هذه العبارة عن نقص في الذكاء العاطفي واللباقة. ويمكن أن يكون الخيار الأمثل هو الصمت.

5. "مهما يكن"

إن الرد ب"مهما يكن" أو "فليكن ما يكون" يمكن أن يهدد بتدمير أية علاقة ودية فوراً. إنها تُشير إلى عدم التفاعل والازدراء وانعدام الرغبة في إيجاد أرضية مشتركة. إنها عبارة يمكن أن تُنهي صداقات وتُوتر زيجات. ويجب أن يظل الأشخاص ذوو المهارات الاجتماعية القوية مُتفاعلين حتى أثناء الخلافات.

6. "أنت دائماً..." أو "أنت لا..."

إن العبارات المطلقة نادراً ما تُعكس الواقع، وتضع الآخر في موقف دفاعي على الفور. وتُحول هذه العبارات المحادثات إلى معارك. وفي المقابل، يستخدم الأشخاص ذوو المهارات الاجتماعية أمثلةً محددة بدلاً من التعميمات المُطلقة. يقولون "حدث هذا بالأمس" بدلاً من "أنت تفعل هذا دائماً".

7. "أنا فقط أقول الحقيقة"

تكون الصراحة المُفرطة عادة مُرتبطة بالفظاظة أكثر من الصدق، وعادةً ما تأتي هذه العبارة بعد انتقادات غير ضرورية أو ملاحظات جارحة. يتستر البعض وراء "الصراحة" لتبرير قسوتهم. تشمل الصراحة الحقيقية اللطف ومراعاة التوقيت، ويدرك الأشخاص ذوو الذكاء الاجتماعي أنه ليس من الضروري التعبير عن كل فكرة. ويُفكرون ملياً فيما إذا كانت صراحتهم تخدم غرضاً أم أنها تُرضي غرورهم فقط.

8. "المشكلة لا تعنيني"

مع أن الحدود مهمة، إلا أن هذه العبارة تخلق مسافة وبروداً غير ضروريين. يخلط الأشخاص ذوو المهارات الاجتماعية الضعيفة بين الحدود والجدران. يمكن الحفاظ على حدود صحية دون أن يكون الشخص متجاهلاً. يمكن على سبيل المثال قول: "أتمنى لو أستطيع المساعدة، لكن ليس لديّ الوقت الكافي الآن" أو "يبدو هذا صعباً، لكنه خارج نطاق اختصاصي".

9. "لا أهتم"

اللامبالاة تعد أشد وأسرع فتكاً بالتواصل من الاختلاف. عندما يشارك أحدهم الآخر شيئاً يهمه ويرد عليه بـ"لا أهتم"، فإنه حينئذ يرفض محاولته للتواصل. يرغب الأشخاص في التواصل مع من يشاركونهم الشغف والاهتمام، حتى وإن اختلفت اهتماماتهم. لذا، بدلاً من قول "لا يهمني"، يمكن قول "هذا ليس من اهتماماتي، لكن أخبرني ما الذي يعجبك فيه".

10. "لن تفهم"

تُحدث هذه العبارة انقساماً فورياً وشعوراً بالتفوق. إنها تفترض أن الشخص الآخر يفتقر إلى القدرة أو الخبرة على التعاطف. إن إقصاء الآخر بعبارة "لن تفهم" يمنع التواصل الحقيقي. ويعرف الأشخاص ذوو المهارات الاجتماعية القوية كيفية تجاوز الاختلافات من خلال سرد القصص والاستعارات.