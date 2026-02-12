ما هو أصل البيتزا ؟ قصة حب طويلة بين البشر والطعام الشهي

احتفلت مطاعم متخصصة في عدد من البلدان قبل أيام، بيوم البيتزا، الذي يصادف 9 فبراير من كل عام، ذلك الطبق العالمي الذي يجمع بين البساطة والطعم اللذيذ، ويحمل في تاريخه رحلة ابتكار إلى القمة.

ويُعتقد أن أصول البيتزا تعود إلى مدينة نابولي الإيطالية، حيث ورد أول ذكر مسجل لها في عام 1830، لكن جذورها الحقيقية تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير، حتى إلى العصور القديمة، حيث كانت توجد أشكال بدائية من الخبز المسطح المحشو بمكونات متنوعة.

ففي الحضارات القديمة، من الإغريق والرومان إلى المصريين وحتى الفايكنغ، كانت توجد أطباق تشبه البيتزا في مفهومها الأساسي: قاعدة من العجين المسطح تُحشى بمكونات عديدة مثل الزبدة والأعشاب والثوم والجبن. وعلى سبيل المثال، كان المصريون القدماء يفضلون إضافة الجبن والتمر إلى عجينتهم، ما يدل على أن فكرة "الخبز المحشو" فكرة إنسانية عابرة للثقافات. مع ذلك، فإن التحول الحقيقي نحو البيتزا كما نعرفها اليوم بدأ في نابولي، حيث اكتسب الطبق اسمه وطابعه المميز. في القرن السادس عشر، تحديدا بعد وصول الطماطم من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا عام 1522، حدثت نقلة نوعية. في البداية، تخوف الأوروبيون من هذه الثمرة الحمراء وسموها "توت الشيطان"، لكن فقراء نابولي، الذين كانوا يبحثون عن غذاء رخيص ومغذ، جربوها ووجدوها لذيذة وآمنة، فبدأوا بإضافتها إلى خبزهم المسطح، ما أضاف لونا ونكهة جديدة أثرت الطبق إلى الأبد.

ومع مرور الوقت، تطورت البيتزا لتصبح أكثر تعقيدا وتنوعا، لكنها احتفظت بمكوناتها البسيطة. في عام 1889، شهدت نابولي حدثا هاما في تاريخ البيتزا، عندما زارها الملك أومبرتو الأول والملكة مارغريتا من سافوي. ووفقا للأسطورة، طُلب من صانع البيتزا رافاييل إسبوزيتو تحضير أنواع مختلفة من البيتزا للعائلة المالكة. وأعجبت الملكة مارغريتا بشكل خاص بنوع بسيط مكون من الطماطم الحمراء والجبن الأبيض "الموزاريلا" والريحان الأخضر، التي مثلت ألوان العلم الإيطالي. وتكريما لها، سُميت هذه البيتزا "مارغريتا"، وأصبحت رمزا ليس فقط لنابولي، بل لإيطاليا الموحدة بأكملها.

ومن نابولي، بدأت البيتزا رحلتها نحو العالمية. ففي عام 1830، افتتح أول مطعم بيتزا رسمي في نابولي تحت اسم "أنتيكا بيتزا بورت ألبا"، وكان يرتاده بشكل أساسي الفنانون والطلاب وأصحاب الدخل المحدود. وبلغ من شعبية المطعم أن مالكيه ابتكروا نظام دفع فريد سمي "بيتزا آ أوتو"، يسمح للزبائن بالدفع خلال ثمانية أيام من تناولهم الوجبة، ما يدل على الثقة والعلاقة الخاصة بين المطعم وزبائنه. وانتشرت مطاعم البيتزا بسرعة في أرجاء نابولي، ثم في جميع أنحاء إيطاليا، حيث أصبحت تؤكل في كل الأوقات، من الفطور إلى العشاء.

ومع هجرة الإيطاليين إلى الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، انتقلت البيتزا عبر المحيط الأطلسي. وفي عام 1905، افتتح أول مطعم بيتزا إيطالي في مدينة نيويورك، لتبدأ مرحلة جديدة من الانتشار العالمي. وفي أمريكا، تطورت البيتزا وتبنت نكهات محلية، وأصبحت جزءاً أساسيا من المطبخ الأمريكي، بل ورمزا ثقافيا بحد ذاته.

من هناك، غزت البيتزا العالم بأسره، متكيفة مع الأذواق والتقاليد المحلية في كل بلد. في اليابان، نجد بيتزا بالسلمون وزيت الوسابي، وفي المكسيك تزين البيتزا بالفلفل الحار وجبنة كوتيجا، وفي الهند تكتسب نكهة مميزة بالكاري والباذنجان. وهذا التنوع الهائل هو دليل على مرونة الطبق وقدرته على تجسيد ثقافات متعددة دون أن يفقد هويته الأساسية.

وفي الوقت الحاضر، تُعد البيتزا واحدة من أكثر الأطباق شعبية على مستوى العالم، يحبها الصغار والكبار، الأغنياء والفقراء، لما تتميز به من سرعة في التحضير وسهولة في التناول وتنوع لا نهائي في النكهات. وتجاوزت البيتزا كونها مجرد طبق لتصبح ظاهرة ثقافية واجتماعية، تظهر في المناسبات العادية والاحتفالات على حد سواء.

ولعل العبارات الطريفة التي شاعت عنها تعكس مكانتها الخاصة في قلوب الناس، مثل القول: "أين المنطق؟ علبة البيتزا مربعة، والبيتزا نفسها مستديرة، والقطع مثلثة"، وعبارة أخرى تعبر عن الحب العميق لهذا الطبق، مثل: "لا يمكنك إرضاء الجميع. أنت لست بيتزا"، أو الجملة التي تصف الحد الاقصى للتعلق: "إذا لم تكن بيتزا، فالإجابة هي نعم، يمكنني العيش بدونك". بل إن البعض يبالغ في إعجابه إلى درجة القول: "أريد أن ينظر إليّ أحدهم بنفس الطريقة التي أنظر بها إلى البيتزا".

قصة البيتزا، إنسانية بامتياز، وتروي كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تنتقل من موائد الفقراء إلى قصور الملوك، ومن مدينة صغيرة في إيطاليا إلى كل ركن من أركان العالم، حيث نجحت البيتزا في أن تصبح جسرا بين الثقافات، فهي ليست مجرد عجين وطماطم وجبن، بل هي تاريخ من التبادل الثقافي، وقصة حب مستمرة بين البشر والطعام الشهي.