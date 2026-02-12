مصر: مصرع 3 أشقاء حرقاً بسبب "شاحن هاتف"

شهدت محافظة الجيزة المصرية حادثًا مأساويًا أدى إلى وفاة 3 أطفال أشقاء في حريق ضخم التهم شقتهم بالكامل، فيما أصيب 3 آخرون تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت وزارة الداخلية بلاغًا عن نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية، محتجزًا عددًا من الأطفال داخلها.

وكشفت معاينة خبراء الأدلة الجنائية أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي ناجم عن شاحن هاتف محمول.

وأظهرت المعاينة أن الحريق اندلع بالطابق الأول بالعقار وامتد إلى الطابق الثاني، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران بعد جهود مكثفة، إلا أن الشقتين تحولت محتوياتهما إلى رماد.

وأسفر الحريق عن وفاة الأطفال الأشقاء: ليلى محمد أحمد (8 سنوات)، وزين (5 سنوات)، ويونس (3 سنوات)، فيما أصيب 3 آخرون تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن والدة الأطفال تركتهم داخل الشقة وخرجت لشراء بعض المستلزمات، لكنها فوجئت عند عودتها بالنيران التي أودت بحياة أطفالها الثلاثة.