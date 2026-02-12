نسيت إغلاق صنبور المياه فجمَّدت الشارع وحوّلت الحيّ إلى حلبة تزلج

نسيت شابة في شمال غرب الصين إغلاق صنبور سخان المياه بعد الاستحمام، مما تسبب في تسرب مياه استمر لساعات وحوّل حيّها السكني إلى حلبة تزلج خارجية.

ونشرت المرأة، التي تُعرف باسم وانغ، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في 16 يناير ، تعتذر فيه لسكان حيّها في مدينة لانتشو بمقاطعة قانسو، وفقًا لما ذكرته صحيفة شيانفنغ نيوز. وقالت في المقطع: "استحممت الليلة الماضية، ثم نسيت إغلاق صنبور سخان المياه الشمسي في منزلي. ظل الماء يتدفق من الخزان لمدة تسع ساعات. حلبة التزلج التي رأيتموها في حيّنا هذا الصباح من صنع يدي. أنا آسفة، لقد ارتكبت هذا الخطأ".

ويقع خزان سخان المياه على سطح المبنى. وبعد أن نسيت وانغ إغلاق الصنبور، استمر الماء في التدفق إلى الخزان قبل أن يتسرب منه. وأظهر مقطع فيديو آخر نشرته وانغ الماء وهو يتدفق من الخزان، ويتجمد على الجدار، وعلى واجهة البناية.

وانخفضت درجة الحرارة ليلاً في لانتشو إلى ثماني درجات مئوية تحت الصفر في منتصف يناير، فاكتشف والد وانغ الطريق المتجمد أولاً، وهو معتاد على الاستيقاظ مبكراً كل صباح لممارسة الرياضة.

وقالت وانغ لوسائل الإعلام: "في حوالي الساعة السادسة صباحاً، وجد والدي الطريق مغطى بالجليد، والماء لا يزال يتدفق عليه. ظن في البداية أن الماء قادم من منزل آخر، ولكن بعد فترة وجيزة، اكتشف أنه من منزلنا". واشترت والدة وانغ كل الملح من محلات البقالة القريبة. وقالت وانغ: "نفد الملح بسببنا، لذا إن لم تتمكنوا من شراء الملح هذا الصباح، فأنا أعتذر لكم". وأضافت: "وبخني والدي بشدة لأنه شعر بالخجل من تصرفي".

وانضم بعض عمال إدارة العقارات للمساعدة في إزالة الجليد من الطريق. ولم يُصب أحد بأذى في الحادث.