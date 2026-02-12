27 مليون دولار لرسمة تحضيرية للفنان مايكل أنجلو

بيعت لوحة رسمها مايكل أنجلو، تُصوّر دراسة لقدم، بمبلغ 27 مليون دولار في مزاد علني، مسجلةً بذلك أحد أعلى الأسعار التي حققتها أعمال الفنان العظيم في عصر النهضة. ويُعتقد أن الرسمة هي دراسة تحضيرية مرتبطة بعملية تصميم سقف كنيسة سيستين وفقا لما ذكره موقع "ديكسيترو".

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن دار كريستيز للمزادات، نُسبت اللوحة المكتشفة حديثًا إلى مايكل أنجلو بعد بحثٍ مُعمّق، وبيعت بمبلغ 27.2 مليون دولار، أي ما يقارب 20 ضعفًا من أدنى سعر مُقدّر لها.

وأوضحت كريستيز أن الرسمة لم تكن معروفة سابقًا كعملٍ أصليّ لمايكل أنجلو قبل إعادة نسبها إليه. وقد سجّلت هذه الصفقة رقمًا قياسيًا جديدًا في مزادات أعمال الفنان، ما يعكس ندرة الأعمال الورقية المُوثّقة لمايكل أنجلو، فضلًا عن المنافسة الشديدة التي شهدتها المزايدة عليها.

كما أشارت دار المزادات إلى أن معظم رسومات مايكل أنجلو الباقية محفوظة في مجموعات المتاحف، ما يعني أن فرص اقتناء هذه الأعمال لهواة جمع الأعمال الفنية محدودة للغاية.