بريتني سبيرز تبيع حقوق أغنياتها بـ «صفقة كبرى»

أصبحت المغنية الأميركية، بريتني سبيرز، أحدث فنانة تبيع حقوق أغنياتها، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية، أول من أمس.

ونقل موقع «تي إم زي»، المختص في أخبار المشاهير، عن مصادر، أن قيمة الصفقة تُقدّر بنحو 200 مليون دولار، مشيراً إلى أن المبلغ الدقيق غير مذكور في الوثائق القانونية، ويُعادل هذا المبلغ تقريباً قيمة بيع حقوق أغنيات الفنان الكندي، جاستن بيبر، عام 2023.

وأشارت وسائل الإعلام الأميركية إلى أن سبيرز باعت حقوق أغنياتها لشركة «برايميري وايف»، التي تمتلك أيضاً حقوق أعمال ويتني هيوستن وبوب مارلي وبرينس وسواهم.

وحذت سبيرز (44 عاماً) بذلك حذو عدد من النجوم الآخرين الذين سبقوها، في الأعوام الأخيرة، إلى بيع حقوقهم الموسيقية، من بينهم بروس سبرينغستين وبوب ديلان، إضافة إلى شاكيرا وفرقة «كيس» KISS.

ويحصل مالكو حقوق نشر الأغنيات على مقابل مادي عن كل بثّ أو بيع ألبوم، أو استخدام في الإعلانات والأفلام.