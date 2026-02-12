برنامج حافل بالتحديات في «مراكز الناشئة»

أطلقت ناشئة الشارقة، إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أمس، النسخة الرابعة من ملتقى مراكز ناشئة الشارقة 2026، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، بمركز ربع قرن للمهارات الحياتية، في إطار حرصها على تقديم تجربة شبابية إبداعية لمنتسبيها، تحمل في تفاصيلها مزيجاً من التحدي، والاكتشاف، وبناء الشخصية.

ويجسد الملتقى نهج ناشئة الشارقة في تصميم تجارب نوعية تتجاوز الأطر التقليدية، لتفتح أمام المنتسبين آفاقاً رحبة لاكتشاف الذات، وتعزيز المهارات الحياتية، والعمل الجماعي بروح الفريق، ويُشكّل الملتقى مساحة حرة تنبض بالحيوية.