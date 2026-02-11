وفاة الممثل التركي كانبولات غوركيم أرسلان عن 45 عاماً

توفي الممثل التركي المعروف كانبولات غوركيم أرسلان، الذي شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية البارزة، مساء أمس في منزله بإسطنبول إثر نوبة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 45 عامًا؛ ما أثار حزنًا عميقًا في الأوساط الفنية وجمهوره العريض.

وبحسب الصحف التركية، أُصيب أرسلان بتدهور صحي مفاجئ في منزله بمنطقة بي أوغلو، وقد أسرعت زوجته إلى الاتصال بخدمات الطوارئ، بينما تم نقله سريعًا إلى مستشفى تقسيم للتدريب والأبحاث.

ورغم جهود الطاقم الطبي، لم يُفلحوا في إنقاذ حياته، وأُعلن عن وفاته قبل ساعات قليلة من نشره مقاطع فيديو من مشاركته في مسرحية عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما صدم محبيه ومعجبيه.

