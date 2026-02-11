ميزة جديدة من "سناب شات" تُخطر أصدقاءك عند الوصول

في تحديث جديد يعزز مفهوم المشاركة الذكية للموقع، أطلقت منصة «سناب شات» ميزة تُمكّن المستخدمين من إرسال إشعار تلقائي إلى أصدقائهم عند وصولهم إلى مكان محدد، بما يسهم في تسهيل اللقاءات وتعزيز الإحساس بالأمان أثناء التنقل.

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة تأتي بعد النجاح الذي حققته ميزة Home Safe، التي تسمح بإخطار الأصدقاء والعائلة بوصول الشخص إلى منزله بأمان.

وقالت سناب شات إن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهودها لتعزيز التواصل وتجربة المستخدم اليومية، مع الاهتمام بالخصوصية وسهولة استخدام التطبيق.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزة الجديدة لتنسيق المواعيد بسهولة أكبر، وإبقاء الأصدقاء والأقارب على اطلاع بمواقعهم أثناء التنقل، بما يعزز الشعور بالأمان والاطمئنان.

