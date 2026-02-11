روائح رمضان في قلب دبي

روائح الشهر الكريم وأهلّته وأنواره وتشكيلاته الجمالية، ولافتات سوق رمضان، تزين بوابة شارع البلدية القديم في قلب دبي العامر بالدكاكين التقليدية، والبيوت التراثية والمتاحف التي تروي قصص الأجداد والرعيل الأول، والتي تُعدّ وجهات جاذبة للسياح الذين يقصدون المدينة من حول العالم، وفرصة للتعرّف إلى روح دبي الأصيلة، ومشاهدة «الفرجان» القديمة التي يسكنها التاريخ والدفء منذ سنوات بعيدة وحتى اليوم.