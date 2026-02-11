مهرجان العين التراثي يختتم دورته الأولى

اختُتمت، أول من أمس، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين التراثي، التي نظمتها هيئة أبوظبي للتراث، في أرض المعارض بمدينة العين.

وقال المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، عبيد خلفان المزروعي، إن المهرجان بدورته الأولى شكّل محطة مهمة لصون التراث الوطني وتعزيز حضوره في المشهد المجتمعي والسياحي بمدينة العين، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققه المهرجان عكس حجم التفاعل المجتمعي والاهتمام الواسع الذي حظيت به فعالياته منذ انطلاقته في 31 يناير الماضي، وأوضح أن المهرجان، الذي أقيم تحت شعار «حكايات من تراثنا»، نجح في تقديم صورة متكاملة عن الموروث الأصيل، عبر برنامج شامل ضم الفعاليات التراثية المتخصصة.