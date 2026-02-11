المتحف البريطاني يستعيد رمزاً لقصة حب انتهت بالفشل

لم يستمر زواج هنري الثامن ملك إنجلترا وكاثرين، وحدث الطلاق في عام 1533، لكن ‌قلادة ذهبية يتدلى منها قلب مرتبطة بزواجهما لاتزال باقية، وأصبحت متاحة الآن للعرض بشكل دائم في المتحف البريطاني.

واشترى المتحف القلادة المصنوعة من الذهب، عيار 24 قيراطاً، وتحمل أول حرفين من اسمي الزوجين باللون الأحمر وصورة لوردة تيودور وشجرة رمان، بعد أن جمع 3.5 ملايين جنيه إسترليني (4.8 ملايين دولار) لإنقاذها من البيع لجامع تحف، وظلت القلادة - وهي رمز للزواج الذي كان مخلصاً في البداية قبل أن ينتهي بالفشل - مفقودة لمئات السنين.

وكان أحد الباحثين عن المعادن اكتشفها في حقل بمنطقة ووركشير عام 2019، ​وبموجب قوانين الكنوز البريطانية، يجوز للمتاحف المحلية الحصول على ​الاكتشافات التاريخية المهمة قبل ​طرحها للبيع.

والقلادة قطعة الحلي الوحيدة الباقية من زواج هنري وكاثرين الذي ‌دام 24 عاماً، ‌ومكتوب عليها كلمة «دائماً» باللغة الفرنسية القديمة.