هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم في أميركا

اضطر قائد طائرة صغيرة إلى الهبوط فوق شارع مزدحم في مدينة غينزفيل بولاية جورجيا الأميركية، مما أدى إلى اصطدامها بثلاث سيارات، في حادث انتهى دون وقوع إصابات خطيرة.

وأظهرت فيديوهات طائرة ذات محرك واحد وهي تحاول الهبوط اضطرارياً وسط شارع مزدحم بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأفاد محققون بأن عطلاً فنياً في المحرك منع الطائرة من العودة إلى المطار، مما أجبر الطيار على الهبوط في الطريق العام.

وباشرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والمجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) تحقيقاتهما للوقوف على أسباب العطل.