روسيا تغرم تيليجرام
ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم، نقلاً عن وثائق قضائية أن تطبيق المراسلة تيليجرام يواجه غرامات تصل إلى 820 ألف دولار في ثماني جلسات قضائية وشيكة في روسيا.
وقالت الوكالة إن الجلسات تتعلق باتهام بعدم الامتثال للقانون الروسي بشأن حذف معلومات.
ويعد تيليجرام الذي أسسه رجل الأعمال روسي المولد بافيل دوروف قناة بالغة الأهمية للاتصالات الخاصة والعامة في روسيا.
ويستخدم التطبيق لتوصيل المعلومات على الفور إلى جمهور كبير.
