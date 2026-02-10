روسيا تغرم تيليجرام

المصدر:
  • موسكو - رويترز
التاريخ:

ذكرت وكالة ‌الإعلام الروسية اليوم، نقلاً عن وثائق قضائية أن تطبيق المراسلة تيليجرام يواجه ⁠غرامات تصل إلى 820 ألف دولار في ثماني جلسات قضائية وشيكة في روسيا.
وقالت الوكالة إن الجلسات تتعلق باتهام بعدم الامتثال للقانون الروسي بشأن حذف ‌معلومات.
ويعد تيليجرام الذي أسسه ⁠رجل الأعمال روسي المولد بافيل دوروف قناة بالغة الأهمية للاتصالات الخاصة والعامة في روسيا.
ويستخدم التطبيق لتوصيل ‍المعلومات على الفور إلى جمهور كبير.

 

