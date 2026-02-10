رغم موجة البرد الواسعة.. العالم يشهد خامس أدفأ يناير

رغم موجة البرد التي اجتاحت معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي مؤخراً، أفادت خدمة "كوبرنيكوس" المعنية بتغير المناخ والتابعة للاتحاد الأوروبي، بأن شهر يناير الماضي هو خامس "أدفأ" أشهر يناير المسجلة عالمياً.

وبلغ متوسط ​​درجة الحرارة خلال الشهر 95,12 درجة مئوية، أي أعلى بواقع 51,0 درجة من المتوسط الذي تم تسجيله خلال ​​الفترة بين عامي 1991 و2020. ولا يزال شهر يناير 2025 هو الأكثر دفئاً على الإطلاق، حيث كان أدفأ بواقع 28,0 درجة مقارنة بهذا العام.

أما في أوروبا، فقد كان شهر يناير الماضي هو الأبرد منذ عام 2010، حيث بلغ متوسط ​​درجة الحرارة خلاله سالب 34,2 درجة مئوية، أي أقل بواقع 63,1 درجة من المتوسط الذي تم تسجيله خلال ​​الفترة بين عامي 1991 و2020.

وقد شهدت مناطق أخرى في نصف الكرة الشمالي أيضا من برودة شديدة، بما شمل هبوب عواصف ثلجية قوية على الولايات المتحدة في نهاية الشهر.

وقد قوبلت موجات البرد هذه عالمياً بموجة حر قياسية في نصف الكرة الجنوبي، حيث تم تسجيل اندلاع حرائق كبيرة في أستراليا وشيلي، وحدوث فيضانات شديدة في جنوب أفريقيا.