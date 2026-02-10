إيلون ماسك: سنبني مدينة على القمر

قال الملياردير إيلون ماسك إن شركة «سبيس إكس» حوّلت تركيزها إلى بناء «مدينة ذاتية النمو» على سطح القمر، مشيراً إلى أنه من الممكن تحقيق ذلك خلال أقل من 10 سنوات.

وأضاف، عبر «إكس»، أن الشركة لاتزال تعتزم بدء العمل من أجل تحقيق طموحه، الذي طال انتظاره، بإنشاء مدينة على المريخ في غضون خمس إلى سبع سنوات.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت، يوم الجمعة الماضي، نقلاً عن مصادر، أن «سبيس إكس» أبلغت المستثمرين بأنها ستعطي الأولوية للوصول إلى القمر أولاً، وستحاول القيام برحلة إلى المريخ لاحقاً، مستهدفة مارس 2027 موعداً للهبوط على القمر من دون طاقم.

وقال ماسك، العام الماضي، إنه يهدف إلى إرسال مهمة غير مأهولة إلى المريخ بحلول نهاية 2026.

وتواجه الولايات المتحدة منافسة شديدة، هذا العقد، من الصين في سباق إعادة البشر إلى القمر، ولم يطأ البشر سطح القمر منذ مهمة «أبوللو 17» عام 1972.