«لمّة رمضان» في أبوظبي والعين والظفرة

تُنظم «حياكم في أبوظبي» الدورة الأولى من مهرجان «لمّة رمضان»، اعتباراً من 20 الجاري، في مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، مُرحبةً بالعائلات والأصدقاء لاستكشاف روح الترابط المجتمعي في الشهر الكريم من خلال برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والترفيهية والأنشطة العائلية، يومياً من الثامنة مساء حتى الثانية صباحاً.

ويحظى زوّار الحدث بتجربة استثنائية في أحياء رمضانية مُصممة خصيصاً لتعزيز التواصل والاكتشاف، وتمزج بين التراث الإماراتي العريق، والأجواء الاجتماعية، والفعاليات الترفيهية التي تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك عروض حيّة، وأنشطة عائلية.