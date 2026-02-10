مفاجآت القرية العالمية في رمضان.. من قبل الإفطار حتى السحور

كشفت القرية العالمية في دبي عن برنامج ثري يحتفي بشهر رمضان المبارك، في إطار حرص الوجهة الشهيرة على تقديم تجربة متكاملة تحيي قيم الشهر الفضيل وتجمع بين الثقافة والترفيه والتلاقي المجتمعي، ضمن أجواء عائلية مميزة في دبي، خلال موسمها الـ30.

ودعت الوجهة ضيوفها للاستمتاع بليالي رمضان في عالم أكثر روعة، إذ تستقبل زوّارها طوال الشهر الفضيل ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، وحتى الثانية بعد منتصف الليل من الخميس إلى السبت.

ويتضمن البرنامج الرمضاني ملتقى القرية العالمية الذي يوفر مساحة جلوس مفتوحة ومجانية مصممة على هيئة خيمة مستوحاة من تقاليد المجالس الرمضانية، ويقع الملتقى مقابل المسرح الرئيس ليُشكل نقطة تجمع هادئة تتيح للزوّار قضاء أوقات مشتركة خلال الإفطار والسحور، والاستمتاع بالمأكولات المتنوّعة من منافذ القرية إلى جانب الألعاب التقليدية المناسبة لمختلف الأعمار.

وتزدهر أجواء القرية العالمية طوال الشهر الفضيل ببرنامج مختار من العروض الرمضانية على المسرح الرئيس، يضم باقة من الفنون الحية الهادئة، من بينها عروض الأوركسترا، ومقطوعات العود والناي والهارب والكمان، إلى جانب عرض التنورة التراثي.

وسينطلق برنامج المندوس المباشر، مع عبدالله إسماعيل، على المسرح الرئيس في الساعة 9:30 مساءً، خلال عطلة نهاية الأسبوع لثلاثة أسابيع متتالية، ابتداءً من أول عطلة نهاية الأسبوع لرمضان (20 فبراير الجاري)، ليقدم تجربة ترفيهية تفاعلية تناسب العائلات، واحتفاءً بالشهر الفضيل، تتزيّن سماء القرية العالمية بعرض مميز لطائرات «الدرون» في 20 الجاري، في الساعة 9:30 مساءً، في مشهد يكمل أجواء الاحتفال.

وتتزيّن أرجاء القرية العالمية بديكورات رمضانية، مستوحاة من الفوانيس والأهلة والإضاءات الدافئة التي تضفي طابعاً بصرياً يعكس أجواء الشهر الكريم.

وفي جانب المأكولات والتسوّق، توفر القرية العالمية أكثر من 250 مطعماً ومقهى وعربة طعام تقدّم نكهات من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تجربة تسوّق تمتد عبر 30 جناحاً تمثل أكثر من 90 ثقافة عالمية، وتضم مجموعة واسعة من المنتجات والهدايا والمستلزمات الرمضانية.

ويتيح هذا التنوّع للضيوف استكشاف مجموعة واسعة من المنتجات المختارة، من قطع الديكور والملابس والهدايا، إلى مستلزمات المنزل والحلويات التقليدية والمواد الغذائية الأساسية، لتغدو الوجهة محطةً متكاملة للتحضير لعيد الفطر على مدار الشهر الفضيل.

«تحدي الخطوة»

تضيف القرية العالمية بُعداً حيوياً إلى ليالي رمضان مع عودة «تحدي الخطوة» الرمضاني هذا الموسم، في مبادرة تجمع بين الأجواء الرمضانية وروح النشاط، ويتاح التحدي عبر تطبيق القرية العالمية، ليحول التجول في أرجاء الوجهة إلى تجربة تفاعلية مشوقة، ويمنح إتمام 10 آلاف خطوة خلال زيارة واحدة فرصة الحصول على جوائز مميزة، ليصبح الاستكشاف جزءاً من تجربة تحفز الحركة وتثري أمسيات الشهر الفضيل.

وتواصل القرية العالمية، بصفتها إحدى الوجهات الرئيسة خلال الشهر الفضيل، الاحتفاء بقِيَم شهر رمضان الفضيل عبر جمع الثقافات في تجربة متكاملة تمتد من تنوّع خيارات الطعام والتسوق، إلى العروض والتجارب الترفيهية.

• 30 جناحاً تمثل أكثر من 90 ثقافة عالمية في الوجهة الشهيرة.