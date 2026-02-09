بعد غياب استمر 8 سنوات .. عبلة كامل تعود بمفاجأة في رمضان

بعد غياب استمر 8 سنوات، رفضت خلالها عروضا عديدة بالعودة للشاشة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية بأخبار عودة الفنانة عبلة كامل إلى الأضواء من جديد، حيث ستشارك في حملة إعلانية ضخمة لإحدى شركات الاتصالات المصرية في شهر رمضان، وليس في عمل تلفزيوني.

وتم تداول أنباء عن مشاركة عدد كبير من النجوم مع الفنانة المصرية في الإعلان التجاري من أبرزهم منة شلبي وياسمين عبد العزيز، فيما التزمت الفنانة الصمت حتى الآن ولم تكشف التفاصيل.

يذكر أن الفنانة عبلة كامل كانت خرجت من عزلتها في ديسمبر الماضي، لتعلن عن حالتها الصحية من خلال تعليق صوتي بعد غياب دام لسنوات بعد تداول أنباء حينها حول دخولها المستشفى، على خلفية صدور قرار رئاسي لعلاجها على نفقة الدولة.

وخلال الرسالة الصوتية التي أرسلتها لبرنامج الإعلامية المصرية لميس الحديدي عبر قناة "النهار"، أكدت عبلة كامل أنها في حالة صحية جيدة، بعد فترة من خضوعها لعدة عمليات مؤخرا، موضحة أنها تتلقى العلاج على نفقتها الخاصة، وليست في حاجة إلى دعم مادي رغم قرار إدراج اسمها ضمن قائمة الفنانين الذين شملهم القرار الرئاسي بشأن العلاج على نفقة الدولة. ووجهت في بداية حديثها الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد قراره علاج عدد من الفنانين المصريين – من بينهم عبلة كامل – على نفقة الدولة. وأوضحت أنها فوجئت بالقرار، وشعرت بسعادة كبيرة للغاية، معتبرة أن القرار هو لفتة حنونة من الرئيس المصري.

أما آخر ظهور للفنانة المصرية كان في سلسلة مسلسلها التلفزيوني "سلسال الدم – الجزء الخامس" والذي تم عرضه عام 2018.

بينما في السينما كان آخر أعمالها "فيلم الكبار"، بطولة عمرو سعد عام 2010.