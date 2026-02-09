اللحظات الأخيرة قبل الموت .. بماذا يشعر الراحلون وماذا يسمعون ؟

دائما ما تضاربت الآراء العلمية والطبية حول الساعات الأخيرة في الحياة وما يحدث للإنسان قبل الوفاة وبماذا يحس أو يشعر. ولا زال هذا اللغز وسيبقى مجهولاً وموضع اجتهادات واحتمالات طبية لأن لا أحد ببساطة يعود من الموت ليتحدث عن التجربة وتفاصيلها. ومؤخراً كشف أطباء وخبراء في الرعاية التلطيفية عن تسلسل فقدان الحواس لدى الإنسان خلال الساعات الأخيرة قبل الوفاة، في مرحلة تُعرف طبيا باسم "الاحتضار النشط"، والتي تشهد تراجعا سريعا في وظائف الجسم.

وبحسب متخصصين، فإن المعلومات المتوافرة حول ما يشعر به الإنسان في لحظاته الأخيرة تبقى محدودة، إذ تعتمد في الغالب على ملاحظات أفراد العائلة والعاملين في القطاع الصحي، نظرا لعدم قدرة المرضى في هذه المرحلة على التعبير عما يمرون به بسبب الوهن أو فقدان الاستجابة.

وأوضح جيمس هالينبيك، أستاذ الرعاية التلطيفية في جامعة ستانفورد، أن فقدان الحواس يحدث وفق ترتيب شبه ثابت، مشيرا في كتابه "Palliative Care Perspectives" إلى أن الإحساس بالجوع يختفي أولا، يليه العطش، ثم القدرة على الكلام، وبعدها البصر، بينما تُعد حاستا السمع واللمس آخر ما يفقده الإنسان.

ويعتقد خبراء أن هذا الترتيب يفسر سبب توصية الأطباء بالتحدث إلى المرضى ولمسهم بلطف حتى في مراحل متقدمة من الاحتضار، إذ يُرجح أن تبقى هذه الحواس نشطة حتى اللحظات الأخيرة.

وفيما يتعلق بما يُعرف بتجارب الاقتراب من الموت، أشار ديفيد هوفدا، مدير مركز أبحاث إصابات الدماغ في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، إلى أن الدماغ يبدأ في التخلي عن المناطق الأقل أهمية للبقاء، ما يؤدي إلى تنشيط الجهاز البصري لدى بعض الأشخاص، وهو ما قد يفسر رؤية الضوء الساطع التي أبلغ عنها عدد من الناجين من السكتة القلبية.

من جهتها، أوضحت عالمة الأعصاب جيمو بورجيغين من جامعة ميشيغن أن الدماغ يشهد قبيل الوفاة اندفاعا مفاجئا في بعض المواد الكيميائية، وهو نشاط غير اعتيادي رُصد في تجارب على الحيوانات، وقد يكون مسؤولا عن الإحساس بوضوح شديد أو "واقع أكثر من الواقع" الذي يصفه بعض الأشخاص.

وخلال الساعات الأخيرة، يتوقف المرضى عادة عن الأكل والشرب، ويفقدون البصر تدريجيا، قبل أن يغمضوا أعينهم ويبدوا وكأنهم في حالة نوم عميق. ويرجح هالينبيك أن هذه الحالة أقرب إلى حالة حلم وليست فقدانا كاملا للوعي، رغم صعوبة تحديد اللحظة الدقيقة للوفاة. ويشبّه هالينبيك هذه المرحلة بقدوم عاصفة، قائلا إن بدايتها لا يمكن تحديدها بدقة، لكنها تتصاعد تدريجيا حتى تبلغ نهايتها.

من ناحيتها ترى اختصاصية الرعاية التلطيفية الطبيبة سيمران مالهوترا وهي طبيبة أمريكية حاصلة على شهادة البورد الثلاثي، وحصلت على لقب "Top Doc" للطب التلطيفي من قبل مجلة بالتيمور في عامي 2019 و 2020، أن الشخص عند الاحتضار وقبل الوفاة يسمع ويشعر بجميع من حوله، حتى إذا كان غير قادر على الاستجابة.

وتقترح الطبيبة الأمريكية أن يتحدث الأصدقاء وأفراد العائلة فقط عن الأشياء التي يريدون أن يعرفها الشخص قبل وفاته، حتى وإن كان لم يعد قادرا على التفاعل.

وأشارت مالهوترا إلى أن معرفة الشخص المحتضر أن أحد أفراد أسرته لا يزال يسمعه قد يوفر مصدرًا للراحة عند الاستعداد للموت، ويمكن أن يكون وقتًا حميميًا يمكن فيه للفرد مشاركة مشاعره وأفكاره مع الشخص الذي يحبه، متابعة: "شجعهم أيضًا على الإمساك بأيديهم، وإخبارهم بوجودهم والأشياء الأكثر أهمية (أنا آسف، من فضلك سامحني، أنا أحبك ، وشكرًا لك)".