الركاب عرضوا تنظيفه بأنفسهم .. إلغاء رحلة جوية لـ "عدم نظافة" مرحاض الطائرة

أُوقفت رحلة تابعة لشركة جيت بلو من فيلادلفيا إلى بوسطن لساعات، بعد أن أعلن الطاقم أن الطائرة لا يمكنها الإقلاع بسبب "عدم نظافة" مرحاض الطائرة، وفقًا لشهادة ركاب على متن الرحلة.

وقالت هيلاري كولتر، إحدى الركابات، لصحيفة "ذا بوست": "صعدنا إلى الطائرة كالمعتاد، ثم أخبرونا أن هناك مشكلة ميكانيكية في الحمامات وأنه يتعين علينا النزول من الطائرة".

وأضافت أن الركاب ظلوا على متن الطائرة لمدة ساعة قبل أن يتم إنزالهم وسط وعود متكررة بحل المشكلة خلال 15 إلى 20 دقيقة، التي تكررت عدة مرات دون جدوى.

وفي منتصف النهار، أعلن موظفو البوابة أن السبب الحقيقي لتأخير الرحلة هو وجود فضلات في المرحاض المكسور، وأن الطاقم لم يكن على استعداد لإزالتها، ما أثار دهشة الركاب وصدمة بينهم.

وأشارت كولتر إلى أن اثنين من الركاب عرضا تنظيف المرحاض بأنفسهما لضمان إقلاع الرحلة، لكن العرض قوبل بالرفض من قبل الطاقم.

وظلّت الرحلة معلقة لساعات قبل أن تمنح شركة جيت بلو الركاب خيار إلغاء الحجز واسترداد الأموال أو إعادة الحجز على رحلة أخرى، واختارت كولتر إعادة الحجز، على الرغم من استمرار التأخير بسبب سوء الأحوال الجوية في بوسطن.

وأُعلن رسميًا إلغاء الرحلة الأصلية بعد ظهر السبت، ما أدى لتعطيل خطط العديد من المسافرين، بما في ذلك من لديهم رحلات ترانزيت أو انتظار من عائلاتهم في المطار.