درون وخنزير طائر يغرقان قرية صينية في ظلام دامس

وقعت حادثة غير مألوفة في بلدة تيفو بمقاطعة سيتشوان الصينية، حيث تسبب مزارع بقطع التيار الكهربائي عن القرية بأكملها لمدة تجاوزت 10 ساعات، وذلك بعد محاولته نقل خنزير حي باستخدام درون عبر التضاريس الجبلية.

واستخدم المزارع الدرون لنقل خنزير السنة الجديدة من أعلى الجبل إلى الأسفل قبل موعد الذبح، وكان ينوي إنهاء المهمة قبل شروق الشمس، بحسب صحيفة "economic times".

لكن ضعف الرؤية الليلية أدى إلى اصطدام الحبل المعلق بالدرون بخطوط الكهرباء ذات الجهد العالي، ما تسبب في تعليق الدرون والخنزير في الهواء وحدوث ماس كهربائي قطع التيار عن القرية.

وحاول المزارع حل المشكلة بنفسه دون إبلاغ السلطات فوراً، ما أدى إلى تأخير عملية الإصلاح، وعندما تم الاتصال بقسم الكهرباء، احتاج الفريق المكون من 12 عاملاً إلى 10 ساعات كاملة لإزالة الحطام وإصلاح الخطوط التالفة، بتكلفة بلغت نحو 10000 يوان صيني.

وأكدت الشرطة المحلية أن المزارع يواجه اتهامات بـ"تشغيل درون في منطقة محظورة"، وقد يتعرض لغرامات مالية أو إلزامه بدفع تكاليف الإصلاح إذا ثبت انتهاكه للقوانين.

وكانت وزارة الأمن العام الصينية حذرت مؤخراً من تزايد حالات الاستخدام غير المصرح به للدرون في السنوات الأخيرة، منبهة للمخاطر التي تشكلها على حركة الطيران والسلامة العامة، حيث سجلت حالات تحليق بالقرب من مسارات الطائرات التجارية وتعديلات غير قانونية على الأجهزة لتجاوز الارتفاعات المسموح بها.