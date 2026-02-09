شرطة ساو باولو تتنكر بملابس كائنات فضائية للقبض على مجرمين

في خطوة غير تقليدية، تنكر أفراد شرطة ساو باولو بملابس كائنات فضائية خلال فعاليات كرنفال المغنية "إيفيتي سانغالو"، في حديقة إيبيرابويرا يوم السبت للقبض على ثلاثة رجال يشتبه في قيامهم ببيع مشروبات كحولية مغشوشة.

ووفقًا لتقارير "سي إن إن برازيل"، تم تنفيذ العملية أثناء انغماس الضباط بين المحتفلين، حيث تمكنوا من ضبط الرجال وهم يبيعون المشروبات المصنعة بشكل غير قانوني، والتي لم تحمل أي علامات تجارية أو ملصقات، وتمت مصادرتها فورًا.

وفي الوقت نفسه، تم القبض على رجل آخر متهم بسرقة الهواتف المحمولة، حيث عثر بحوزته على ثلاثة هواتف مخبأة داخل سرواله. واعترف المشتبه به أمام الشرطة بأنه كان يعمل كـ"حارس للهواتف المسروقة" نيابة عن أشخاص آخرين.

وتعد هذه العملية جزءًا من جهود الشرطة لتعزيز الأمن خلال فعاليات الكرنفال في ساو باولو، والتي تجذب آلاف المشاركين سنويًا، وتستهدف بشكل خاص مكافحة جرائم بيع المشروبات المغشوشة وسرقة الهواتف المحمولة.

وأكدت السلطات أن هذه الطريقة غير التقليدية في المراقبة ساعدت في الكشف عن الجرائم دون إثارة الذعر بين المشاركين، كما أسهمت في الحد من المخاطر المرتبطة بالتجمعات الكبيرة.

يذكر أن الشرطة في ساو باولو تعتمد عادةً على مزيج من الدوريات المرئية والمراقبة السرية والتقنيات الحديثة لضمان سلامة المحتفلين خلال الكرنفال السنوي.