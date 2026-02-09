أبشع طرق الانتحار .. عامل مطعم يضع رأسه في الزيت المغلي

شهد أحد فروع سلسلة مطاعم "أوليف غاردن" في ولاية بنسلفانيا الأمريكية واقعة مأساوية، بعدما أقدم أحد العاملين على إنهاء حياته داخل المطبخ، في حادث صادم وقع أمام زملائه، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية.

وقالت السلطات إن الحادث وقع داخل أحد فروع السلسلة بمدينة ويليامسبورت، بعد أن تلقّت الشرطة بلاغاً عبر اتصال طوارئ مساء يوم الجمعة الماضية، يفيد بوجود حالة طارئة وإصابة خطيرة نتيجة حروق.

وبحسب تسجيل لمكالمة الطوارئ، سُمعت أصوات صراخ داخل المكان، فيما أبلغت موظفة الطوارئ الشرطة بوجود "مصاب بحروق شديدة"، قبل أن تؤكد لاحقاً أن "رجلاً وضع رأسه داخل مقلاة الزيت الساخن الضخمة".

وأشارت التقارير إلى أن العامل نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات بالغة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه، رغم محاولات إنقاذه.

كما أُصيبت موظفة أخرى بحروق أثناء محاولتها، برفقة عدد من العاملين، منعه من إيذاء نفسه، ما استدعى إرسال سيارة إسعاف ثانية إلى موقع الحادث لتقديم العلاج اللازم لها.

وأكدت كل من إدارة المطعم ومتحدث باسم شرطة ولاية بنسلفانيا أن الواقعة تُعامل على أنها "حادثة انتحار"، مشددين على أن السلطات لن تكشف عن أي معلومات إضافية "احتراماً لخصوصية المتوفى وعائلته".

وأغلق المطعم أبوابه مؤقتاً عقب الحادث، قبل أن يُعاد افتتاحه بعد عدة أيام.