والدة مبابي تتقاضى راتباً يفوق رواتب 7 لاعبين في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية مفاجأة عن فايزة العماري، والدة الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني ووكيلة أعماله.

ويعد كيليان مبابي هو اللاعب الأعلى أجرًا في ريال مدريد، حيث يتقاضى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق راتبًا إجماليًا مذهلًا قدره 31 مليون يورو سنويًا، وذلك لانضمانه للفريق الملكي في صفقة انتقال حر، وهو ما مكّنه من التفاوض على عقد أكثر ربحية بكثير.

وتستفيد والدته، فايزة العماري، بشكل كبير من تلك الصفقة، فبصفتها وكيلة أعماله، ذكرت تقارير أنها تتقاضى 4.5 مليون يورو صافية سنويًا مقابل خدماتها، وفقًا لصحيفة "أبولا" البرتغالية.

وتُعدّ هذه الأرقام مرتفعة للغاية، لدرجة أن العماري تتقاضى راتباً يفوق رواتب 7 من زملاء نجلها الحاليين في ريال مدريد، وهم: راؤول أسينسيو، وفرانكو ماستانتونو، وغونزالو غارسيا، وأندري لونين، وفران غارسيا، وأردا غولر، وإبراهيم دياز.

ولعبت العماري دوراً محورياً في مسيرة مبابي، حيث أسهمت في تشكيل حياته الشخصية، وقراراته المهنية، واستراتيجيته المالية.

كما كان لوالدة مبابي دور حاسم في نزاعه القانوني مع باريس سان جيرمان، وهي قضية بالغة الحساسية تضمنت مطالبات بملايين اليورو، وانتهت في نهاية المطاف بإلزام النادي بدفع 60 مليون يورو كأجور ومكافآت متأخرة للاعب.